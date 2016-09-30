РФ відмовляється співпрацювати з Міжнародною слідчою групою по катастрофі МН17 - заступник генпрокурора

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" на "1+1" розповів заступник генпрокурора України Дмитро Сторожук, який координує роботу українських органів зі слідчою групою, передає ТСН.

За його словами, після доповіді про результати розслідування катастрофи MH17 російські журналісти спитали, як слідча група взаємодіє з правоохоронцями РФ.

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На це прокурор Нідерландів відповів, що він особисто дав близько 10 запитів на правову допомогу від Росії і на сьогоднішній день жодних офіційних відповідей від російських правоохоронців не надходило.

"Про що це свідчить? Про те, що Росія тільки у засобах масової інформації розповідає про якісь "версії", але абсолютно ніяк не бере участь у Міжнародній слідчій групі і не надає жодної офіційної інформації", - сказав Сторожук.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області.

Загинули 298 людей, що знаходилися на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

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Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднив звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук».

Спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», ввезеним в Україну з Росії, з підконтрольною бойовикам території Донбасу.

У міжнародну спільну слідчу групу входять представники п'яти країн - Нідерландів, Австралії, Малайзії, Бельгії та України.