Порошенко на похороні Переса: Ми прощаємось із добрим другом України
11:25, 30 вересня 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко в Єрусалимі взяв участь в офіційній церемонії прощання з лауреатом Нобелівської премії миру, президентом Ізраїлю (2007-2014 рр) Шимоном Пересом.
Порошенко на церемонії прощання з Пересом / REUTERS
Порошенко висловив співчуття ізраїльському народу у зв’язку зі смертю видатного ізраїльського державного діяча, повідомляє прес-служба президента.
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"Ми прощаємось з добрим другом України. Шимон Перес - видатна постать у глобальному масштабі, адже він завжди докладав максимальних зусиль для підтримки миру та ставив принципи честі та поваги до людської гідності понад усе! Тому це втрата не лише Ізраїлю, але й усього світу", - сказав Порошенко.
Провести Переса в останню путь приїхали політики з більш ніж 70 країн.
Один з отців-основателів Ізраїлю Перес помер в ніч на 28 вересня на 94-му році життя.
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