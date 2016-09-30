Порошенко на похороні Переса: Ми прощаємось із добрим другом України

Порошенко висловив співчуття ізраїльському народу у зв’язку зі смертю видатного ізраїльського державного діяча, повідомляє прес-служба президента.

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"Ми прощаємось з добрим другом України. Шимон Перес - видатна постать у глобальному масштабі, адже він завжди докладав максимальних зусиль для підтримки миру та ставив принципи честі та поваги до людської гідності понад усе! Тому це втрата не лише Ізраїлю, але й усього світу", - сказав Порошенко.

Провести Переса в останню путь приїхали політики з більш ніж 70 країн.

Один з отців-основателів Ізраїлю Перес помер в ніч на 28 вересня на 94-му році життя.