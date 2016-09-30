НАБУ допитає Авакова щодо "чорної бухгалтерії" Партії регіонів наступного тижня - Холодницький

Про це в ефірі каналу "112 Україна" повідомив голова Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

"Мені не подобаються такі дозовані викиди інформації. Таке враження, що ми перетворюємо провадження в серіали, цього не треба й не можна робити. Через 4 місяці після початку провадження нові й нові аркуші з’являються, що може свідчити про те, що якимось чином дозовано їх комусь хтось викидає. Я так розумію, що там 4 аркуші, я особисто не бачив", - заявив Холодницький.

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Як повідомляв УНІАН, напередодні Аваков заявив про передачу 29 вересня НАБУ оригіналів документів так званої "чорної бухгалтерії" Партії регіонів, виявлених МВС. "Сьогодні передаємо НАБУ виявлені МВС кілька аркушів оригіналів "чорної бухгалтерії" Партії регіонів. Важливо дотискати і вичищати політичний бруд!" – написав Аваков.

30 травня НАБУ почало розслідування за заявою колишнього першого заступника голови СБУ Віктора Трепака. За його словами, він передав НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів на суму майже 2 млрд доларів колишнім і нинішнім чиновникам.