Дипломат пояснив, як можна створити міжнародний трибунал щодо МН17 попри вето Росії у Радбезі ООН

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив надзвичайний і повноважний посол України, суддя Міжнародного кримінального суду (2001-2005), представник України у Раді ООН з прав людини (2006-2010) Володимир Василенко.

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За його словами, правильним було б передати результати міжнародної слідчої групи з розслідування катастрофи до Міжнародного кримінального суду.

“Україна правомочна ставити питання про розслідування цього злочину в міжнародному суді, адже злочин стався на її території”, - сказав Василенко, зазначивши, що другим варіантом може бути створення міжнародного суду за присутності держав, які брали участь в розслідуванні катастрофи авіарейсу МН17.

Водночас Василенко зауважив, що, звичайно, Росія скористується правом вето в Раді безпеки ООН, але якщо це станеться, то в статуті ООН передбачено (і це вже використовувалось) утворення міжнародного суду Генеральною асамблеєю ООН.

“Якщо Рада безпеки ООН не може це схвалити, це може зробити, прийняття резолюції, Генеральна асамблея ООН, і це рішення мало б дозвільний ефект”, - зазначив дипломат.

Також Василенко висловив думку, що оприлюднені попередні дані слідства дуже виважені та проаналізовані.

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“Якщо справа колись буде доведена до суду, то суд матиме дуже багато доказів, щоб їх проаналізувати і ухвалити рішення”, - сказав він, додавши, що з точки зору міжнародного права те, що сталося з літаком МН17, не є терактом, а військовим злочином, оскільки військова зброя була застосована проти цивільного літака», - зазначив дипломат.

Крім того, на його думку, для притягнення до відповідальності президента РФ Володимира Путіна та його оточення у зв’язку зі збиттям літака МН17 країни Заходу можуть створити антипутінську коаліцію та збільшити санкції.

“Покарати Путіна і іншу його злочинну банду можна, створивши антипутінську коаліцію із застосуванням масштабних санкцій, адже у Заходу є достатньо важелів: економічних, політичних, дипломатичних, щоб довести Росію до краху і примусити дотримуватися міжнародного законодавства. Просто протверизити повинні лідери західних демократій, щоб не платити більш високу ціну, якщо вони намагаються задобрити Путіна, не вважаючи, що він створює загрозу західним демократіям і всьому міжнародному співтовариству”, - сказав Василенко.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули 298 людей, що перебували на борту.

Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук».

Спільна слідча група в представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», ввезеним в Україну з Росії, з підконтрольної бойовикам території Донбасу.

Міністерство закордонних справ РФ та Міністерство оборони РФ поставили під сумнів професіоналізм та незалежність результатів розслідування, які були оприлюднені 28 вересня.

У міжнародну спільну слідчу групу входять представники п’яти країн – Нідерландів, Австралії, Малайзії, Бельгії та України.