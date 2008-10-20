Міліція просить журналістів не потрапляти їй під «гарячу руку»

Міністерство внутрішніх справ закликає журналістів до безпечної поведінки під час висвітлення конфліктних ситуацій і силових протистоянь за участі правоохоронних органів.

Про це сказано у повідомленні Департаменту зв’язків з громадськістю МВС, в якому наводиться випадок конфліктної ситуації між працівниками міліції та журналістами, що трапився 2 жовтня в Печерському районі Києва під час припинення міліцією силового протистояння громадян із охоронцями будівництва житлового будинку, пише Українська правда.

"Ми з розумінням ставимося до природного бажання журналістів бути в епіцентрі тих чи інших подій, аби "за гарячими слідами" інформувати громадськість про суспільно важливі події... Однак у вирі динамічних подій, де правоохоронцям доводиться приймати рішення і діяти негайно і рішуче, аби своєчасно попередити загрозу громадському порядку і безпеці людей, опинитися в якості потерпілих можуть, на жаль, і журналісти", - сказано у повідомленні.

Крім того, зазначають у відомстві, далеко не кожен із них під час надзвичайних подій має "хоча б візуальні ознаки своєї професійної приналежності (відеокамера, фотоапарат, мікрофон тощо), не кажучи вже про "бейджик" на верхньому одязі або жилет з відповідним написом, які можуть засвідчити їх журналістський статус".

"Зважаючи на це, Департамент зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС звертається до керівників засобів масової інформації з проханням звернути особливу увагу на питання безпечної поведінки журналістів в ході виконання ними своїх професійних обов’язків під час різного роду конфліктних ситуацій", - сказано у повідомленні.

Зокрема, у міліції вважають доцільним забезпечити кожного журналіста спеціальним редакційним посвідченням - "бейджиком" "для їх візуального вирізнення працівниками міліції серед інших громадян".

"Це потрібно не лише для того, аби убезпечити журналістів від різного роду випадковостей, а й з метою надання їм працівниками міліції, які перебувають на місці події, всебічної допомоги у виконанні професійних обов’язків журналіста", - запевняють у відомстві.

"Закликаємо журналістів з розумінням ставитися до професійних обов’язків та дій працівників органів внутрішніх справ під час конфліктних ситуацій, пріоритетом для яких є захист закону, забезпечення громадського порядку та безпеки людей", - йдеться у повідомленні.