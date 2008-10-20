Литвин не обмежує Божу благодать, але замахнувся на 15%

Лідер фракції Блоку Литвина у Верховній Раді Володимир ЛИТВИН заявляє про намір отримати на позачергових парламентських виборах 15% голосів виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН сказав на прес-конференції у Житомирі.

"Ми не обмежуємо Божу благодать, але переконані, що десь 15% голосів виборців наберемо. Також скажу, що саме ми будемо формувати наступну коаліцію, яка успішно працюватиме і влада у країні тоді буде", - сказав В.ЛИТВИН.

"Ми сформуємо уряд після виборів і тоді буде все нормально", - підкреслив він.

При цьому, за словами лідера Блоку Литвина, нові вибори до парламенту не є виходом з кризової ситуації в Україні.

"Переконаний, що вибори до Верховної Ради - не вихід із ситуації, чергові та позачергові вибори є силовим сценарієм розвитку подій в Україні», - сказав він.

В.ЛИТВИН запропонував не проводити вибори, а створити уряд народної довіри, переформатувавши діючу владу.

"Наша влада - Президент і прем`єр-міністр - не знають, що відбувається у країні. Я це заявляю відповідально, бо вони живуть у відриві від держави, вони її не розуміють, а країна не розуміє їх. Натомість їм потрібно відновити довіру людей, бо без цього нічого не буде", - зазначив В.ЛИТВИН.