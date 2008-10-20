Ющенко поновив роботу парламенту

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про поновлення роботи парламенту, аби дати можливість Верховній Раді ухвалити антикризові закони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав в заяві для преси.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що з огляду на те, що дії БЮТ і уряду унеможливили проведення виборів 7 грудня, РНБО прийняла рішення визнати таку політику неприйнятною. За словами В.ЮЩЕНКА, на основі цього рішення він підписав указ про відновлення роботи ВР на кілька днів.

За цей час ВР має ухвалити низку антикризових законів.

Також Президент переніс дату виборів з 7 грудня на 14 грудня 2008 р.

Президент підкреслив, що хоче, аби протягом двох робочих днів ВР прийняла ряд необхідних рішень для дострокових виборів. Зокрема, йдеться про нормалізацію роботи ЦВК, а також фінансування дострокових виборів.