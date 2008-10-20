Яценюк упевнений, що на вибори прийдуть більше 50% виборців

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК упевнений, що на дострокові вибори прийдуть більше 50% виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК заявив журналістам на брифінгу після засідання РНБО.

«За будь-яких обставин вибори відбудуться навіть якщо буде планка 50%. Більше 50% все одно прийде. Йдеться про юридичну колізію, щоб не визнавали в окремих виборчих комісіях вибори нелегітимними», - заявив А.ЯЦЕНЮК, відповідаючи на запитання про те, чи існує імовірність визнання виборів недійсними, якщо явка виборців буде меншою за 50%.