Яценюк упевнений, що на вибори прийдуть більше 50% виборців
21:14, 20 жовтня 2008Політика
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"Йдеться про юридичну колізію..."
Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК упевнений, що на дострокові вибори прийдуть більше 50% виборців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК заявив журналістам на брифінгу після засідання РНБО.
«За будь-яких обставин вибори відбудуться навіть якщо буде планка 50%. Більше 50% все одно прийде. Йдеться про юридичну колізію, щоб не визнавали в окремих виборчих комісіях вибори нелегітимними», - заявив А.ЯЦЕНЮК, відповідаючи на запитання про те, чи існує імовірність визнання виборів недійсними, якщо явка виборців буде меншою за 50%.
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