Яценюк пропонує антикризові закони приймати пакетом

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає за необхідне законопроекти, що стосуються стабілізації економіки та захисту її від впливу світової фінансової кризи, а також законопроекти, які стосуються виборів, приймати пакетом на засіданні ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК заявив учора після засідання РНБО.

Він заявив, що під час політичних консультацій у парламенті 21 жовтня запропонує саме такий варіант розгляду документів.

А.ЯЦЕНЮК заявив, що до цього пакету повинні буде увійти блок антикризових заходів і план заходів щодо стимулювання розвитку економіки, який, за його словами, від уряду ще не надходив. Також до пакету увійде законопроект про збільшення фонду гарантування вкладів фізичних осіб. А.ЯЦЕНЮК зазначив, що вважає за необхідне збільшити розмір гарантованого для відшкодування вкладу з 50 не до 100 тис. грн., як заявляв Президент, а до 150 тис. грн. Крім того, за словами А.ЯЦЕНЮКА, у пакет також увійде законопроект про створення стабілізаційного фонду та про зміни до бюджету 2008 року, що стосуються врегулювання соціальних витрат.

Крім того, А.ЯЦЕНЮК вважає за доцільне, щоб у пакеті з усіма цими документами було прийнято «виборчий пакет законів», зокрема про фінансування дострокових парламентських виборів.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що, оскільки законопроекти є достатньо складними, то для їх ухвалення знадобиться не один, а два або три дні. Крім того, він наголосив, що знайти консенсус у ВР буде досить складно.

«Якщо ми відновлюємо роботу парламенту для того, щоб створити агітаційний майданчик на короткий період для певних політичних сил, то мене така робота парламенту не влаштовує. Або ми об`єднуємо все в один пакет і голосуємо, або знову продовжуватимемо процедуру безглуздого блокування… Повинно йтися про одне – згрупувалися, прийняли пакет економічних законів, прийняли пакет політичних законів, і далі пішли вирішувати кризу», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.