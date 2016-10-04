Керрі: я витратив з Лавровим більше часу, ніж із будь-яким іншим дипломатом
Державний секретар США Джон Керрі вважає, пошуки шляхів співпраці з Росією не звільняють США від зобов’язання стояти на засадах міжнародного права.
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи у Брюсселі з промовою «Майбутнє трансатлантичних відносин».
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«Ми хочемо працювати з Росією. Ми хочемо працювати з Росією, яка віддана подоланню спільних загроз. Я витратив так багато часу з міністром закордонних справ Росії, скільки я не витрачав на іншого дипломата. Але бажання НАТО і країн ЄС шукати спільне підґрунтя з Росією не звільняє нас від зобов’язання стояти на наших засадах свобод та міжнародного права», - наголосив держсекретар США.
Також держсекретар сьогодні заявив, що країни НАТО та Європейського Союзу залишаються непохитними у своїй підтримці стабільної, єдиної і демократичної України.