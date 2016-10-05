ВР сьогодні планує ухвалити постанову про увічнення пам'яті бійців Нацгвардії, загиблих 31 серпня 2015 року (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, це передбачено порядком денним засідання ВР.

Також сьогодні розглядатимуться, зокрема, питання, які стосуються сфери фізичної культури і спорту та надання психіатричної допомоги.

Крім того, розглядатиметься і законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків” з пропозиціями президента.

Читайте такожРада скасувала ввізне мито на металобрухт

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня 2015 року після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації біля ВР сталися масові заворушення. Тоді агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати парламент, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату.

Загинули четверо бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.