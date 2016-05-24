Вибух під ВР 31 серпня 2015 року: розслідування кримінальної справи завершено

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Відзначається, що Генпрокуратура здійснювала процесуальне керівництво у провадженні за фактом масових заворушень під ВР 31 серпня 2015 року.

Згідно з повідомленням, ГПУ доручила Нацполіції відкрити матеріали кримінального провадження 15-ти підозрюваним і їхнім захисникам для ознайомлення.

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Як повідомляв УНІАН, 31 серпня 2015 року після прийняття в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації біля ВР відбулися масові заворушення. Тоді агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також була кинута бойова граната.

Загинули четверо бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.

Підозри щодо кримінального провадження щодо подій 31 серпня біля Верховної Ради оголосили членам партії "Свобода" Юрію Сиротюку, Едуарду Леонову, Ігорю Швайці та іншим.

За підозрою в застосуванні тоді гранати затримали колишнього бійця батальйону спецпризначення "Січ" МВС України Ігоря Гуменюка.