Прокуратура АР Крим відкрила кримінальні провадження за результатами виборів до Держдуми РФ на окупованому півострові

Про це повідомила прес-служба відомства.

"За інформацією, яка міститься на офіційному сайті Центральної виборчої комісії Російської Федерації у мережі Інтернет, до Державної Думи обрано зі списку партії «Єдина Росія» Бельбека Р.І., Шеремета М.С. та Поклонську Н.В., а також по одномандатним округам обрано Бахарєва К.М., Савченко С.Б., Белика Д.А. та Козенка А.Д.", - йдеться в повідомленні.

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В прокуратурі наголошують, що такі дії свідчать "про намагання легітимізувати анексію півострова Крим шляхом включення незаконно обраних депутатів із вказаного регіону до російського парламенту і фактично є продовженням дій спрямованих на посягання суверенітету України".

За вказаним фактом прокуратурою АР Крим внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 1 ст.111 КК України.

Санкцією вказаної статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від дванадцяти до п’ятнадцяти років.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня відбулися вибори до Держдуми РФ, голосування проходило і на території тимчасово окупованого Криму.

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До Держдуми РФ пройшли чотири партії – "Єдина Росія" (54,42% голосів), КПРФ (13,52%), ЛДПР (13,28%) і "Справедлива Росія" (6,17%).

Верховна Рада України не визнала легітимність виборів в Держдуму РФ сьомого скликання, визнавши їх проведення порушенням Конституції та законодавства України, та закликала ООН, іноземні парламенти і міжнародні організації не визнавати легітимність цих виборів.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" із його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до РФ. 18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий договір про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели санкції проти Росії. Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.