Прокуратура АР Крим відкрила кримінальні провадження за результатами виборів до Держдуми РФ на окупованому півострові
Прокуратура Автономної Республіки Крим внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення за результатами виборів до Держдуми Росії на території окупованого Криму.
Про це повідомила прес-служба відомства.
"За інформацією, яка міститься на офіційному сайті Центральної виборчої комісії Російської Федерації у мережі Інтернет, до Державної Думи обрано зі списку партії «Єдина Росія» Бельбека Р.І., Шеремета М.С. та Поклонську Н.В., а також по одномандатним округам обрано Бахарєва К.М., Савченко С.Б., Белика Д.А. та Козенка А.Д.", - йдеться в повідомленні.
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В прокуратурі наголошують, що такі дії свідчать "про намагання легітимізувати анексію півострова Крим шляхом включення незаконно обраних депутатів із вказаного регіону до російського парламенту і фактично є продовженням дій спрямованих на посягання суверенітету України".
За вказаним фактом прокуратурою АР Крим внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 1 ст.111 КК України.
Санкцією вказаної статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від дванадцяти до п’ятнадцяти років.
Як повідомляв УНІАН, 18 вересня відбулися вибори до Держдуми РФ, голосування проходило і на території тимчасово окупованого Криму.
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До Держдуми РФ пройшли чотири партії – "Єдина Росія" (54,42% голосів), КПРФ (13,52%), ЛДПР (13,28%) і "Справедлива Росія" (6,17%).
Верховна Рада України не визнала легітимність виборів в Держдуму РФ сьомого скликання, визнавши їх проведення порушенням Конституції та законодавства України, та закликала ООН, іноземні парламенти і міжнародні організації не визнавати легітимність цих виборів.
Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" із його самовизначення.
Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до РФ. 18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий договір про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.
Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели санкції проти Росії. Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.