Українська сторона в Мінську заявила про сімох підлітків, яких затримали бойовики за "диверсійну діяльність"

Про це прес-секретар представника України у контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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"Разом з нашою делегацією в роботі гуманітарної підгрупи взяла участь уповноважена Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська. Вона порушила питання незаконного вивезення українських дітей з прийомних сімей на територію Росії. Україна також висловила рішучий протест проти порушення прав дітей, які відбуваються в ОРДЛО. Йдеться про долю сімох підлітків, які у першій половині вересня опинилися в заручниках на непідконтрольній Україні частині Донецької області. Ми вітаємо будь-яку допомогу від міжнародних організацій у справі звільнення хлопців", - заявила Оліфер.

Як повідомляв УНІАН, у вересні в Інтернеті і на сайтах ЗМІ, які працюють на окупованій території, з'явилися повідомлення про те, що представниками так званого «міністерства державної безпеки» «ДНР» затримано сімох підлітків, яких бойовики підозрюють у скоєнні злочинів.

13 вересня перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що в ОБСЄ та Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) направлені листи з проханням перевірити інформацію про катування затриманих в ОРДЛО підлітків, яка напередодні з'явилася у ЗМІ.