У разі перемоги Трампа на виборах є ризик, що Путін захоче перевірити надійність НАТО - Расмуссен

Про це заявив екс-генсек НАТО, нині радник президента України Петра Порошенка Андерс Фог Расмуссен в інтерв'ю виданню "Новое время".

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"Так, я думаю, що це просто у Трампа такий стиль. Але сам факт того, що він говорить такі речі, руйнує довіру до НАТО, руйнує систему безпеки. Він висловив сумнів у тому, що США будуть захищати своїх союзників в рамках альянсу. У разі перемоги Трампа на виборах є ризик, що Путін захоче перевірити надійність НАТО", - заявив Расмуссен.

При цьому екс-генсек НАТО впевнений, що світу однозначно необхідно глобальне лідерство Америки.

"Зрозуміло, що багато американців вважають це важким тягарем для їхньої країни, але, на мій погляд, Америка як величезний глобальний гравець має виняткову відповідальність в системі міжнародних відносин. Як тільки Америка відмовиться від цієї ролі, в системі утворюється вакуум, який поспішать заповнити собою погані хлопці", - вважає він.

При цьому він упевнений, що європейці повинні більше інвестувати в систему міжнародної безпеки.

"На сьогодні 70% її фінансування залежить від США. А адже це наша спільна безпека. У вересні 2014 року всі 28 країн-членів НАТО підписалися під зобов'язанням досягти показника витрат на оборону на рівні 2% ВВП в найближче десятиліття. Вже є хороші новини - у 2016 році європейці витрачають на армію більше, ніж у минулому році", - додав екс-генсек НАТО.