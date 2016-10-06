"Україна - не дикунська Росія": Геращенко пояснила, чому не слід забороняти гастролі співців окупації

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Росія забороняє українські книжки, українські бібліотеки, усиновлення важкохворих дітей, ще казна що. Росія виглядає, як дикунська країна. Україна - не Росія! І я категорично проти того, аби виховувати патріотизм українців через заборони і приниження, через порушення прав людини, вимоги якихось розписок з когось. Нас цікавить позиція росіян, а не розписки. Тому я вважаю, що зараз не на часі подібні ініціативи, які до того ж працюють на розкол", - заявила Геращенко.

Вона підкреслила, що вважає цивілізованим шляхом боротьби з російською пропагандою заборону СБУ в'їзду до України тих, хто виступає проти територіальної цілісності і суверенітету України.

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"Патріотизм не виховується через заборони. Я проти російської пропаганди, російського інформаційного впливу. Тому Нацрада абсолютно правильно заборонила російські пропагандистські канали. Тому СБУ склало списки тих, хто виступає проти територіальної цілісності і суверенітету України. Цим персонам заборонено в'їзд в Україну. Це цивілізований шлях боротьби з російською пропагандою, і ми маємо рухатися далі в цьому напрямку. Але вимагати від людей розписки - це точно не компетенція ВР", - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада відхилила проект закону №4303, який передбачав заборону гастролів артистів з держави-агресора без їхньої заяви про засудження окупації Росією території України.