БЮТ далі тримає в облозі Верховну Раду
15:57, 23 жовтня 2008Політика
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Початок засідання - 16.00
Народні депутати від фракції БЮТ знову блокують трибуну і президію Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, наразі у президії і біля трибуни парламенту знаходяться близько 30 народних депутатів.
БЮТівці продовжують вимагати, аби ВР в першу чергу розглянула пакет антикризових законопроектів.
Вечірнє пленарне засідання має розпочатися о 16.00.
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