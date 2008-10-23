БЮТ далі тримає в облозі Верховну Раду

15:57, 23 жовтня 2008
Політика
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Початок засідання - 16.00

Народні депутати від фракції БЮТ знову блокують трибуну і президію Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі у президії і біля трибуни парламенту знаходяться близько 30 народних депутатів.

БЮТівці продовжують вимагати, аби ВР в першу чергу розглянула пакет антикризових законопроектів.

Вечірнє пленарне засідання має розпочатися о 16.00.

 

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