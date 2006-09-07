Рибачук упевнений, що лише широка коаліція зможе задовольнити всіх українців

Глава Секретаріату Президента Олег РИБАЧУК вважає, що антикризова коаліція не відображає інтереси населення всієї України і лише широка коаліція з участю блоку «Наша Україна» зможе об`єднати країну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.РИБАЧУК повідомив сьогодні на прес-конференції в Алушті.

«Якщо коаліція залишиться у форматі Партія регіонів і ще дві маленькі фракції (КПУ і СПУ – УНІАН), то це не об`єднання країни, не уряд національної єдності. Цьому уряду складно буде проводити роботу в парламенті», - впевнений О.РИБАЧУК.

Як стверджує глава Секретаріату, входження «Нашої України» до складу нової коаліції сприятиме об`єднанню України, а також стане гарантією виконання основних тез Універсала національної єдності. О.РИБАЧУК також зазначив, що «Наша Україна» зараз веде активні переговори з представниками фракцій, що створили антикризову коаліцію, а не бореться за посади.