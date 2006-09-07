Рибачук упевнений, що лише широка коаліція зможе задовольнити всіх українців
"Наша Україна не бореться за посади"
Глава Секретаріату Президента Олег РИБАЧУК вважає, що антикризова коаліція не відображає інтереси населення всієї України і лише широка коаліція з участю блоку «Наша Україна» зможе об`єднати країну.
Як передає кореспондент УНІАН, про це О.РИБАЧУК повідомив сьогодні на прес-конференції в Алушті.
«Якщо коаліція залишиться у форматі Партія регіонів і ще дві маленькі фракції (КПУ і СПУ – УНІАН), то це не об`єднання країни, не уряд національної єдності. Цьому уряду складно буде проводити роботу в парламенті», - впевнений О.РИБАЧУК.
Як стверджує глава Секретаріату, входження «Нашої України» до складу нової коаліції сприятиме об`єднанню України, а також стане гарантією виконання основних тез Універсала національної єдності. О.РИБАЧУК також зазначив, що «Наша Україна» зараз веде активні переговори з представниками фракцій, що створили антикризову коаліцію, а не бореться за посади.