Мороз просить США повернути Мельниченка

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ звернувся з листом до Посольства США з проханням посприяти приїзду екс-майора Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За його словами, в листі йдеться про необхідність допомогти М.МЕЛЬНИЧЕНКУ в безперешкодному отриманні візи для повернення в Україну.

Також він висловив сподівання, що в наступну п’ятницю, 15 вересня, ВР заслухає інформацію генпрокурора Олександра МЕДВЕДЬКА щодо розслідування справи про вбивство Георгія Гонгадзе. (УНІАН, представники фракції СПУ внесли на розгляд парламенту проект постанови, яким передбачено заслуховування цієї інформації).

О.МОРОЗ наголосив, що необхідно поставити «юридичну крапку» у справі про вбивство Г.Гонгадзе. Він вважає, що сьогоднішнє розслідування, яке зводиться лише до засудження виконавців вбивства, не дає відповіді на всі запитання, які ставить суспільство.

Він наголосив, що не тисне на суд, але вважає, що суспільство має отримати відповіді на запитання, хто замовив дане вбивство.

О.МОРОЗ вважає, що потрібно дати відповіді на запитання щодо причетності колишнього Президента України (йдеться про Леоніда КУЧМУ – УНІАН) та керівника Адміністрації Президента (йдеться про Володимира ЛИТВИНА – УНІАН) щодо причетності їх до цього вбивства.

«Я ж ніде не говорив, що вони давали команду вбити людину, але те, що із того кабінету (йдеться про кабінет Л.КУЧМИ) починалася ця історія, знають всі», - сказав О.МОРОЗ.

За його словами, «поставимо крапки та скажемо – так – вони винні».

О.МОРОЗ зазначив, що не знає, коли приїде М.МЕЛЬНИЧЕНКО, оскільки особисто з ним не розмовляв, але розмову із М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ мав член фракції СПУ Іван БОКИЙ.

О.МОРОЗ сказав, що не виключена можливість заслуховування у парламенті експертів, котрі робили експертизу у справі Г.Гонгадзе.

Він також заявив про готовність свідчити в суді, але тільки в тому аспекті, що стосується ситуації, коли він попереджав Г.Гонгадзе, що за ним стежать, і пропонував йому звернутися до Генпрокуратури.

О.МОРОЗ підкреслив, що ніколи не відмовлявся давати свідчення Генпрокуратурі, «коли вони зверталися».