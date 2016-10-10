Посол оцінив ймовірність ратифікації Нідерландами асоціації Україна-ЄС до саміту в Брюсселі

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

Як нагадав дипломат, 27 країн-членів Євросоюзу вже ратифікували Угоду про асоціацію. "Але, на жаль, у ситуації з однією країною-членом вона дещо складніша", - зазначив посол.

"Я не можу сказати, чи до 24 листопада буде можливість вирішити це питання, але якщо бути абсолютно відкритим та відвертим, як на мене, це дуже малоймовірно, що Угода про асоціацію буде ратифіковано 28 країнами-членами до 24 листопада. Це дуже малоймовірно", - наголосив Мінгареллі.

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Як повідомляв УНІАН, у липні 2015 року парламент Нідерландів завершив процедуру ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Однак 6 квітня 2016 року у Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Проти проголосував 61% учасник референдуму, за – понад 38%. Явка становила 32,28%.

Нині Єврокомісія та Україна очікують від уряду Нідерландів пропозицій стосовно подальших дій після референдуму щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Водночас 22 вересня прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна може не ратифікувати Угоду про асоціацію між Україною та ЄС в частині запровадження поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі.

При цьому глава уряду Нідерландів висловив певний оптимізм, що Угода про асоціацію в частині зони вільної торгівлі може залишатися чинною і без Нідерландів, поширюючись на інші 27 країн-членів Європейського Союзу та Україну.