Єфремов про Донбас: Якщо б надали російській мові статус регіональної, не було би проблеми

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам під час перерви у судовому засіданні Апеляційного суду Києва, який розглядає скаргу на продовження йому запобіжного заходу у вигляді арешту.

«Тоді можна було вирішити проблему з меншими втратами для України, якщо б надали російській мові статус регіональної, так не було б проблеми», – сказав Єфремов.

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На уточнююче питання, чи стало «іскрою» відповідне голосування у Верховній Раді, Єфремов відповів: «Виходить, що так».

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня Печерський районний суд Києва заарештував Єфремова на 2 місяці без права внесення застави.

27 вересня Печерський райсуд продовжив термін перебування Єфремова під вартою ще на 60 діб, до 24 листопада.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Єфремов підозрюється у вчиненні умисних дій з метою зміни меж України, у причетності до створення терористичної організації «ЛНР» та заволодінні майном «Луганськвугілля».

Єфремова затримали 30 липня в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня.