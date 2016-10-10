Єфремов про Донбас: Якщо б надали російській мові статус регіональної, не було би проблеми
Екс-лідер парламентської фракції Партії регіонів Олександр Єфремов вважає, що виникнення сепаратистських настроїв на сході України було обумовлено відміною парламентом закону, який надавав російській мові статус регіональної.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам під час перерви у судовому засіданні Апеляційного суду Києва, який розглядає скаргу на продовження йому запобіжного заходу у вигляді арешту.
«Тоді можна було вирішити проблему з меншими втратами для України, якщо б надали російській мові статус регіональної, так не було б проблеми», – сказав Єфремов.
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На уточнююче питання, чи стало «іскрою» відповідне голосування у Верховній Раді, Єфремов відповів: «Виходить, що так».
Як повідомляв УНІАН, 1 серпня Печерський районний суд Києва заарештував Єфремова на 2 місяці без права внесення застави.
27 вересня Печерський райсуд продовжив термін перебування Єфремова під вартою ще на 60 діб, до 24 листопада.
Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Єфремов підозрюється у вчиненні умисних дій з метою зміни меж України, у причетності до створення терористичної організації «ЛНР» та заволодінні майном «Луганськвугілля».
Єфремова затримали 30 липня в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня.