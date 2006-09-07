Мороз наголошує, що він проти продажу землі

Голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ наголошує, що залишається прибічником непродажу земель сільськогосподарського призначення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з колективом газети «Голос України».

О.МОРОЗ зазначив, що це для нього «найбільш дражливе питання». В той же час він сказав, що в Універсалі та в коаліційній угоді передбачено «законодавче забезпечення земельних відносин».

О.МОРОЗ вважає, що необхідно зробити таким українське законодавство, «щоб земля не пішла з рук українських». На думку голови ВР, спочатку має бути розроблена законодавча база, де було б чітко відрегульовані питання, пов’язані, зокрема, з ціною на землю.