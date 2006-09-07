Мороз наголошує, що він проти продажу землі
20:30, 07 вересня 2006Політика
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Це «найбільш дражливе питання»
Голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ наголошує, що залишається прибічником непродажу земель сільськогосподарського призначення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з колективом газети «Голос України».
О.МОРОЗ зазначив, що це для нього «найбільш дражливе питання». В той же час він сказав, що в Універсалі та в коаліційній угоді передбачено «законодавче забезпечення земельних відносин».
О.МОРОЗ вважає, що необхідно зробити таким українське законодавство, «щоб земля не пішла з рук українських». На думку голови ВР, спочатку має бути розроблена законодавча база, де було б чітко відрегульовані питання, пов’язані, зокрема, з ціною на землю.
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