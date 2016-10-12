ПАРЄ сьогодні має схвалити резолюцію про порушення прав людини в окупованому Криму та на Донбасі

Про це повідомив заступник голови української парламентської делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв, який перебуває у Брюсселі, поінформували УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

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За словами Соболєва, нинішній день у ПАРЄ стане фактично Днем України у Брюсселі.

«Сьогодні відбудуться дебати з двох ключових питань. Зокрема, буде розгляд резолюції про порушення прав людини з боку російських терористичних бандугрупувань «ДНР» і «ЛНР» на території, яку не контролює українська влада», – наголосив депутат.

Соболєв також зазначив, що в тексті резолюції даються чіткі визначення щодо російських агресорів та порушень прав кримськотатарського народу і українських організацій на території окупованого Криму.

«На мою думку, ці обговорення дозволять ПАРЄ по-іншому побачити українську ситуацію і погодитись на застосування більш жорстких санкцій проти РФ та проти парламентарів російської делегації», – сказав Соболєв.