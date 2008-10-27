Заяву Росії про введення візового режиму Україна розцінює як тиск

В МЗС України вважають заяву Росію про можливу відміну безвізового режиму спробою тиску на Україну у разі вступу до НАТО

В Міністерстві закордонних справ України вважають заяву Росії про можливу відміну безвізового режиму спробою політичного тиску на нашу державу у разі вступу до НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

Він зауважив, що подібні заяви звучать не вперше.

За словами В.КИРИЛИЧА, очевидно, що такі заяви не пов’язані з тероризмом чи з чимось іншим, а є послідовними заходами України щодо вступу до НАТО.

Речник зазначив, що Україна зацікавлена у збереженні на довготривалу перспективу безвізових умов поїздок громадян.

«Для України є аксіомою максимально зберегти безвізові умови поїздок громадян, тому у цій ситуації я розглядаю цей момент не що інше як спробу політичного тиску на Україну у разі її вступу до НАТО», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні деякі ЗМІ розповсюдили інформацію, що до Державної думи Російської Федерації внесено законопроект, який передбачає можливість скасування безвізового режиму з країнами у разі виникненні на їх території збройних конфліктів чи загрози тероризму.

У пояснювальній записці автор законопроекту депутат Семен БАГДАСАРОВ наводить кілька аргументів. Одним з них є те, що «керівництво деяких колишніх радянських республік прагне вступити в НАТО». Крім того, депутат зазначає, що останнім часом все частіше виникають збройні конфлікти біля кордонів Росії, зокрема на територіях колишніх радянських республік Середньої Азії.