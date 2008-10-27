Ющенко з Анкари звернувся до Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО сприяти вирішенню політичної кризи в Україні і, зокрема, закликає її політичну силу не блокувати парламентську трибуну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на прес-конференції в Анкарі.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що він звертається до прем’єр-міністра згадати свою відданість демократії і діяти у відповідності до Конституції та законів України для того, щоб якомога швидше вирішити політичну кризу в парламенті.

Він також підкреслив, що блокування парламентської трибуни може серйозно ускладнити ситуацію. «Це не робота на демократію і стабільність», - сказав Президент, додавши, що «блокування – це надзвичайно поганий приклад, який надзвичайно дорого буде коштувати українській нації».