До ювілею комсомолу комуністи відкриють пам'ятну дошку Гайдару

29 жовтня на 90-річчя Всесоюзного ленінського комуністичного союзу молоді (ВЛКСМ) в Сімферополі урочисто відкриють меморіальну дошку радянському письменникові Аркадію Гайдару.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кримського республіканського комітету Комуністичної партії України.

Крім цього, з нагоди ювілею комсомолу комуністи і комсомольці проведуть в Сімферополі мітинг, покладуть квіти до пам`ятників Володимиру Леніну, народному артистові СРСР Юрію Богатікову і комсомольцям.

Крім того, на будівлі колишнього Кримського обласного комітету Ленінського комуністичного союзу молоді України встановлять відновлені після реставрації ордени В.І.Леніна, якими був нагороджений радянський комсомол.

Молодіжна громадсько-політична організація, яка пізніше стала називатися ВЛКСМ, була створена на першому Всеросійському з`їзді союзів робочої і селянської молоді 29 жовтня 1918 року.