Голова Закарпатської облради про "сепаратизм": Я сказав те, що хотів сказати, а не те, що хотіли почути

Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник прес-служби Закарпатської обласної ради Вікторія Сенгетовська.

З її слів, Рівіс справді під час нещодавнього інтерв’ю у програми "Акценти" на телеканалі "Тиса-1" говорив про тему розбудови дорожньої інфраструктури і про те, що Кабміну потрібно більше приділяти уваги Закарпатській області.

"Саме навколо певних висловлювань з приводу цієї теми й роздувають нині резонанс окремі ЗМІ", - уточнила Сенгетовська.

Вона також навела коментар з цього приводу самого Рівіса.

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"В інтерв’ю йшлося про те, що на розбудову дорожньої інфраструктури, приміром, Львівської області, на наступний рік виділять 2,2 мільярди гривень, у той час як Закарпаттю цьогоріч дали тільки 70 мільйонів із 300 обіцяних. З огляду на це Закарпатська облрада неодноразово зверталася до Мінінфраструктури, прем’єр-міністра Гройсмана і Верховної Ради про те, щоб Закарпаття включили в експеримент, згідно з яким кошти з перевиконань надходжень від митниці йшли на розбудову наших доріг", - цитує Рівіса керівник прес-служюби.

З її слів, Рівіс також нагадує, що вже й закарпатські журналісти звертаються до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з питаннями на кшталт, чи він забув чи не поінформований, що після Львівської області йде ще один регіон. Зокрема, ведучий програми сказав: "Пане Володимире, у нас в Україні є ще Закарпаття. То і нам потрібно кошти на ремонт доріг. Уявіть собі, що у нас теж є дороги, які потрібно ремонтувати!".

"Саме в цьому контексті й було вжито фразу, яку нині ЗМІ інтерпретують по-своєму, вириваючи її з контексту. Я ж мав на увазі тільки те, що уряд не має забувати, що Закарпаття теж у складі України, що наш край теж існує. Я сказав те, що хотів сказати, а не те, що хотіли почути", - додав Рівіс.

Керівник прес-служби також наголосила, що найбільший резонанс з приводу заяви Рівіса роблять проросійські ЗМІ, яким це на сьогодні дуже вигідно.