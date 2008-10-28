Яценюк каже, що депутати трудилися до 5-ої ранку

Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України закрите, вечірнє розпочнеться о 16.00

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК. Він зазначив, що “вчора до 5-ї ранку” депутати працювали над єдиним законопроектом, який стосується подолання економічної кризи.

«Для того, щоб не було претензій на авторство цього законопроекту, і з огляду на те, що адміністрація Президента (йдеться про Секретаріат Президента – УНІАН) взяла дуже активну участь в розробці цього законопроекту, було прийнято рішення, що даний законопроект буде внесений як єдиний за підписом Президента України і визначений ним як невідкладний», – сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він підкреслив, що у законопроект увійшли «пропозиції практично всіх фракцій парламенту».

«Будемо пробувати прийняти (цей законопроект – УНІАН) – мусимо», - зазначив голова ВР.

Він також додав, що «вибори дуже важливе питання, але треба зараз іти шляхом розгляду даного пакету».

Крім того, спікер запросив прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО, голову Національного банку України Володимира СТЕЛЬМАХА, міністра фінансів Віктора ПИНЗЕНИКА, керівників фракцій і комітетів ВР на 14.00 до себе на нарду для обговорення цього питання.

А.ЯЦЕНЮК також повідомив, що вечірнє засідання, як завжди, розпочнеться о 16.00.