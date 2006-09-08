Змістити Черновецького з посади може тільки Всевишній

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ переконаний, що в найближчі 5 років у Києві виборів мера не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

«Мене обрали на 5 років. Ніякого механізму відкликання, окрім моєї роботи з депутатським корпусом, не існує. Але за будь-якого розвитку подій ці 5 років я збережу. Якщо тільки, не дай Боже, мене Всевишній покличе до себе, то все одно нікого обрати неможливо, тому що тоді вступає в свої права друга особа в Київраді. Ніяких виборів не передбачається», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

На запитання журналістів, чи є лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО конкурентом на виборах мера столиці, про що заявляв народний депутат Андрій ШЕВЧЕНКО, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відповів: «Можуть говорити що завгодно, і це нормально».

Як повідомляв УНІАН, Центральна виборча комісія 29 серпня продовжила для Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО термін реєстрації народним депутатом України до 1 грудня. «ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ (28 серпня) подав у ЦВК заяву з проханням продовжити термін реєстрації, а також надав додаткові документи, які свідчать про поважну причину для такого прохання, – ще не закінчилися судові розгляди за результатами виборів мера Києва», - сказав представник прес-служби ЦВК.

Відповідно до законодавства України, депутатську вакансію Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО до 1 грудня не може зайняти жоден із кандидатів у депутати, який іде відразу за Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ у списку блоку «Наша Україна».

У травні ЦВК вже продовжувала для Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО термін реєстрації народним депутатом до 1 вересня на підставі його заяви.

Разом із тим Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що має намір залишатися на посаді Київського міського голови весь відведений законодавством термін - до 2011 року.

Представник фракції БЮТ Андрій ШЕВЧЕНКО в опублікованому 7 вересня інтерв`ю газеті «Известия» заявив, що розглядається варіант участі Ю.ТИМОШЕНКО в можливих дострокових виборах Київського міського голови, якщо Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вирішить залишитися народним депутатом.