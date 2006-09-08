Медведько ”хоронить” Луценка

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО стверджує, що у матеріалах кримінальної справи про вбивство полковника УБОЗу Романа Єрохіна немає інформації про причетність до його вбивства будь-якого народного депутата.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«У матеріалах кримінальної справи немає жодної, навіть маленької інформації, що до скоєння цього злочину причетний будь-який народний депутат України», - сказав О.МЕДВЕДЬКО.

Водночас генпрокурор зауважив, що слідчим, які розслідують справу про вбивство Р.Єрохіна, дано доручення вивчити матеріали оперативно-розшукової справи. «Коли вивчимо, буде інформація», - додав генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявив про викрадення Р.Єрохіна і висловив думку, що в цій справі замішані представники Верховної Ради. За словами міністра, Р.Єрохін працював в УБОЗі Донецької області і займався виявленням центрів конвертацій.

Р.Єрохін був переведений до Києва в лютому 2006 року після того, як над ним нависла загроза у зв`язку з розслідуванням ряду справ про великі центри конвертації.

20 серпня в одному з районів Київської області було знайдено тіло Р.Єрохіна. На тілі убитого, руки якого були закуті наручниками, виявлено вісім вогнепальних поранень.

23 серпня Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що міліція затримала ключового фігуранта у справі про вбивство полковника міліції Р.Єрохіна - колишнього працівника УБОЗу Вадима КЛІКОВСЬКОГО, який переховувався на території Тернопільської області.

В інтерв’ю "Дзеркалу тижня" (2-9 вересня) Ю.ЛУЦЕНКО сказав, що стосовно причетності депутата Верховної Ради до вбивства Р.Єрохіна ще не зібрана достатня доказова база.