Яценюк розповів у ГПУ, як після зустрічі Януковича з Путіним готувався план по розгону Майдану

Після надання свідчень Яценюк розповів журналістам про надану слідству інформацію, повідомляє прес-служба «Народного фронту».

«Драматичні події 18-21 лютого 2014 року - це було завершення, наслідок. А причини – це те, що за цим всім стояла Росія, відмова від курсу на НАТО, продовження перебування Чорноморського флоту РФ, захоплення влади через зміни Конституції корумпованим Конституційним судом, формування всієї вертикалі влади і фактично формування організованого злочинного угрупування, на чолі якого було вище керівництво держави», - наголосив Яценюк.

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Він повідомив, що сьогодні проводилися процесуальні дії, які стосувалися підготовки тодішнім режимом силової операції з розгону Майдану.

«Вважаю, що поведінка тодішнього режиму різко змінилася після візиту президента Януковича до Сочі і зустрічі з Путіним. За два тижні перед кривавими подіями розгону Майдану і перед стрільбою була зустріч Януковича з Путіним. І, за нашою інформацією, після цього міністр внутрішніх справ Захарченко, голова Служби безпеки Якименко отримали вказівку за допомогою російських спеціальних служб невідкладно готувати план по кривавому розгону Майдану і по розстрілах», - розповів Яценюк.

"Поведінка тодішнього режиму різко змінилася після візиту президента Януковича до Сочі і зустрічі з Путіним", - Яценюк

«Сумнівів немає, що такий план готувався в тому числі за участі і за підтримки російських силовиків. У нас тоді була інформація, що російські силовики були присутні на такій нараді, і перший проект плану, який їм був продемонстрований, був ними дуже скептично сприйнятий. В Україні не було фахівців по таких кривавих операціях. Вони були тільки в одній країні, дружній до тодішнього режиму, - в Російській Федерації», - підкреслив екс-прем'єр-міністр України.

Він зазначив, що в процесі слідства «встановлюються всі обставини, даються всі свідчення з приводу того, яка була поведінка тодішнього режиму, хто міг дати вказівку готувати плани по силовому розгону. І ще раз підкреслюю, що такий план почав формуватися (тодішньою владою) невідкладно після приїзду Януковича з Сочі», - наголосив Яценюк.

За його словами, така інформація надходила в часи Майдану, «в тому числі і від силовиків, які перебували на той час в Службі безпеки і МВС».