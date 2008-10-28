Ющенко хоче дати мільярд на купівлю Промінвестбанку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс до Верховної Ради законопроект "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України".

Документ зареєстрований в парламенті 28 жовтня 2008 року.

Зокрема, Президент пропонує у разі несвоєчасного прийняття бюджету дозволити на поточний бюджетний період здійснювати видатки, пов`язані з капіталізацією банків, та видатки, що здійснюються із Стабілізаційного фонду.

Стабілізаційний фонд глава держави пропонує створити в рамках держбюджету-2008 за рахунок надходжень від приватизації державного майна.

Також пропонується обмежити у 2008 році обсяг державних гарантій за кредитами міжнародних фінансових організацій, які надаються Кабінетом міністрів України, до 40 млрд. грн.

В документі передбачено збільшення статутного капіталу державного "Укрексімбанку" в сумі 1 млрд. грн. з метою придбання ним акцій ЗАТ "Промінвестбанк".

Крім того, Президент пропонує внести зміни в чинне законодавство і надати Національному банку України право приймати рішення про обмеження використання резидентами валютної виручки (частини валютної виручки) шляхом запровадження її обов`язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України.

Глава держави ініціює перерахування Нацбанком 25% від суми перевищення його доходів над видатками на поповнення фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також передбачити право НБУ надавати кредити Фонду.

Як повідомляв УНІАН, у ВР зареєстровано вже близько десяти відповідних антикризових законопроектів, в тому числі від Кабінету міністрів.