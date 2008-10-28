Росія ще пригадає Україні поставки зброї до Грузії

Росія враховуватиме у своїй політиці, зокрема, у сфері військово-технічної співпраці, дії країн, які забезпечували Грузію озброєннями і підтримали Президента Михайла СААКАШВІЛІ в серпні.

Про це заявив сьогодні Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ на засіданні комісії з ВТС, повідомляє власний кореспондент УНІАН у РФ.

«Ми знаємо про те, з якою старанністю ряд держав поставляли зброю режиму СААКАШВІЛІ, чим дуже активно підбурювали його до агресії, і зараз, по суті, здійснюють плани перезавантаження цього режиму додатковими видами озброєнь. На жаль, в цьому брали участь і ряд близьких нам держав», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

«Ми цього не забудемо і, природно, враховуватимемо в своїй практичній політиці. Хотів би, щоб всі це мали на увазі», - наголосив він.

Він зазначив, що з урахуванням цього Росія продовжить виконання своїх зобов`язань за раніше укладеними контрактами у сфері ВТС. "Ми, природно, продовжимо всю цю роботу, поставлятимемо і зброю, і техніку лише для забезпечення обороноздатності наших партнерів", - сказав він.

Проте, за його словами, далеко не всі члени світової спільноти дотримуються таких підходів, і події серпня 2008 року це довели.