Поіменна коаліція з'явиться на цьому тижні?

Народний депутат від НУ-НС, лідер Християнсько-демократичного союзу Володимир СТРЕТОВИЧ прогнозує, що цього тижня з’явиться поіменна коаліція.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті “День” (№194 від 28 жовтня).

“Цього тижня, десь у середу - четвер, з’явиться коаліція, яка буде посилена Блоком Литвина та іншими суб’єктами. Вона буде поіменна. І парламент запрацює, маючи більшість у 250 - 240 голосів»,- сказав він.

В.СТРЕТОВИЧ висловив побажання “не робити вибори без виборів”.

Депутат вважає, що в результаті нинішнього протистояння в Україні нічого не зміниться. “Доки не сформується нова еліта, доки не прийдуть менеджери, сформовані у новітній українській історії, марно сподіватися на поліпшення ситуації”, - сказав він.

Водночас В.СТРЕТОВИЧ припустив, що ситуація може поліпшитися хіба що після чергових президентських виборів, коли новий Президент буде формувати свою команду.