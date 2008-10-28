Регіонали бояться виборів, «як чорт ладану»?

У Блоці Юлії Тимошенко підтверджують, що у Верховній Раді йде процес формування поіменної коаліції, однак конкретний термін оголошення про її створення не називають.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив народний депутат від БЮТ Сергій МІЩЕНКО, коментуючи заяву члена фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Володимира СТРЕТОВИЧА, що поіменна коаліція може бути створена вже цього тижня.

С.МІЩЕНКО зауважив, що оголошення про створення поіменної коаліції відбудеться одразу після того, як всі чітко зрозуміють, що цього року дострокові парламентські вибори не відбудуться. Він зазначив, що більшість депутатів ВР бажають нормально працювати, і тому не проти створення «стійкої у 300 голосів поіменної коаліції» для нормальної законодавчої роботи.

Народний депутат стверджує, що деякі депутати, як В.СТРЕТОВИЧ, не бояться говорити про можливість існування такої коаліції, а деякі про це поки що говорять лише у приватних розмовах.

С.МІЩЕНКО зауважив, що принаймні дві третини членів фракції Партії регіонів «як чорт ладану бояться дострокових виборів і благають БЮТ їх не допустити».

У той же час він зазначив, що більшість депутатів інших фракцій бажають, щоб ідея про створення поіменної коаліції йшла не від них, а від БЮТ.

С.МІЩЕНКО наголосив, що наразі відпрацьовується процедура ухвалення рішень 226 голосами, а пізніше і буде створена поіменна коаліція. «Ще мине декілька днів і всі зрозуміють, що виборів не буде, і тому процес створення поіменної коаліції піде більш активно», - сказав він.

Відповідаючи на запитання, наскільки така коаліція буде законною, зважаючи на той факт, що коаліцію можуть утворювати лише фракції, С.МІЩЕНКО наголосив, що головне у цьому питанні дієздатність ВР, а «не той факт, якою кількістю і якими фракціями ухвалюються документи». Він наголосив, що як би Президент не хотів розпустити ВР, за умови створення поіменної коаліції і її продуктивної роботи ніхто не дасть главі держави зробити це.