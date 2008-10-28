Янукович перегнав Тимошенко, а Симоненко - Ющенка

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ з незначним відривом випередив би прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО на виборах Президента України, якби вони відбулись найближчої неділі.

Про це свідчать результати проведеного соціологічною службою Центру Разумкова опитування, оприлюднені сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Зокрема, за В.ЯНУКОВИЧА проголосували б 22,8% респондентів, а Ю.ТИМОШЕНКО готові підтримати 20,5%.

При цьому за лідера комуністів Петра СИМОНЕНКА готові проголосувати 5,1% опитаних, нинішнього Президента Віктора ЮЩЕНКА підтримують 4,9%, по 4,6% готові проголосувати за лідера блоку свого імені Володимира ЛИТВИНА та голову Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА.

8,7% опитаних виступають проти всіх, 10% опитаних не збираються брати участь у виборах.

Водночас 31,2% українців вважають, що в Україні є політик, який міг би стати дуже хорошим керівником держави, і на наступних виборах вони голосуватимуть лише за нього і ні за кого іншого.

35,4% гадають, що в Україні є політики, які можуть бути непоганими керівниками держави, але якщо з’явиться хтось кращий, ці респонденти готові його підтримати.

24,1% опитаних переконані, що серед українських політиків немає таких, хто міг би бути хорошим керівником держави.

Опитування проводилось з 7 по 19 жовтня. Було опитано 10865 респондентів у всіх областях України. Похибка вибірки не перевищує 1%.