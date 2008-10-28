НУ-НС пропонує розрубати гордіїв вузол

Фракція “Наша Україна – Народна самооборона” заявляє, що готова до розгляду питань порядку денного Верховної Ради в будь-якій послідовності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

«Наша Україна» готова розглядати питання порядку денного у будь-якій послідовності», - сказав він.

При цьому він наголосив, що політичні фракції не повинні потопати в безкінечних нарадах.

«БЮТ повинен розблокувати трибуну хоча б завтра», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

При цьому він зазначив, що «Наша Україна» готова підтримати антикризові законопроекти, внесені її депутатами.

«Ми також проголосуємо за законопроект, який внесений Президентом України», - сказав лідер фракції НУ-НС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні депутати фракції БЮТ знову блокували трибуну і президію Верховної Ради, наполягаючи на першочерговому розгляді пакету законопроектів щодо подолання кризи.