У Росії поскаржилися, що їм коштує "великих зусиль" переконувати бойовиків на Донбасі повернутися в Україну

У Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що їм варто "великих зусиль" переконувати російських бойовиків на Донбасі в можливості існування в Україні.

Про це постійний голова РФ при ОБСЄ Олександр Лукашевич заявив на засіданні Постійної ради ОБСЄ щодо ситуації в Україні, повідомляється на сайті МЗС РФ.

"Нам варто великих зусиль переконувати представників окремих районів Донецької та Луганської областей в тому, що їх нормальне існування в рамках однієї держави з Києвом все ще можливо", - сказав Лукашевич.

За його словами, "спроби колективного покарання населення цілого регіону не додають симпатій до Києва і його ідеї єдиного територіально цілісного держави".

Він заявив, що зараз настає момент, коли спільні рішучі зусилля можуть зіграти вирішальну роль в переході ситуації в Україні "від деградації до стабілізації".

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"Ми активно працюємо над цим в різних форматах – Контактної групи, в "нормандському форматі", з іншими країнами, що володіють великим впливом на Київ. Чим довше буде зберігатися поблажливе ставлення до небажання чи нездатності київської влади виконувати Мінські домовленості, тим довше і важче буде йти мирний процес – за рахунок страждань жителів Донбасу, населення іншої частини України", - пообіцяв він.

Лукашевич заявив, що "настав час подивитися на ситуацію тверезо".

"Альтернативи "Комплексу заходів" ні, жодного плану "Б" не існує. Мінські домовленості - це не поразка і не капітуляція України, як намагаються подавати націоналісти, а її порятунок, можливість забезпечити національне примирення і злагода між всіма фракціями українського суспільства, між усіма регіонами України. Однак поки в Києві будуть намагатися прикривати всі численні внутрішні проблеми т. н. "російською агресією", рухатися вперед буде складно", - сказав він.