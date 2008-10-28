Черновецький шкодує, що завдав шкоди Сандею Аделаджі

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ шкодує, що зараз не може часто відвідувати церкву Сандея АДЕЛАДЖІ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Київській міській держадміністрації.

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, С.АДЕЛАДЖА – видатний проповідник, якого визнають президенти багатьох країн світу.

«Я дуже шкодую, що нашкодив під час виборчої кампанії йому як людині, і як пастиреві, і як лідерові церкви», - сказав мер Києва, наголосивши, що пишається тим, що має такого друга.

«Але, на жаль, не можу сьогодні ходити часто до його церкви, оскільки все ж таки забобони мають значення – і чорна шкіра, і протестантська релігія. Хоча вона звичайна, християнська», - додав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.