Янукович захворів

Лідер регіоналів Віктор Янукович хворіє – лежить вдома з температурою. Таку інформацію злив у парламенті член ПР Микола Азаров у запалі полеміки з прем’єр-міністром Юлією Тимошенко.

Під час обговорення антикризового законопроекту Азаров кидав каміння у город Тимошенко, звинувачуючи уряд у тому, що свого часу не дослухалися до пропозицій регіоналів та особисто Тимошенко у тому, що нещодавно вона публічно заявляла, що ніякої кризи в Україні немає. Мовляв, якби свого часу уряд дослухався, сьогодні не було би тієї кризи, з приводу якої так панікує прем’єр.

У відповідь на це Тимошенко закинула ПР, що навіть під час розгляду антикризових законопроектів їхній лідер відсутній у залі ВР.

“Юліє Володимирівно, - відбрив Азаров, - ви тут під час перерви хвалилися, яка у вас агентура, як ви все про всіх знаєте... Тому ви маєте знати, що Віктор Янукович хворіє. Він температурить...”