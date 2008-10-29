Тимошенко згадала Азарову про капусту, а він їй - про агентуру

У парламенті прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО і представник фракції Партії регіонів Микола АЗАРОВ обмінялися звинуваченнями.

Як передає кореспондент УНІАН, після виступу М.АЗАРОВА Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що антикризовий законопроект, запропонований фракцією Партії регіонів містить лише «півтори сторінки» і «три пункти», і у ньому немає тих пропозицій, про які говорив М.АЗАРОВ з парламентської трибуни.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО звинуватила попередній уряд Віктора ЯНУКОВИЧА, в якому М.АЗАРОВ був першим віце-прем’єром, у тому, що була розкручена інфляція, яку довелося долати її уряду. При цьому прем`єр не забула згадати про сумнозвісну капусту.

Також вона запитала у М.АЗАРОВА, чому на засіданні ВР під час розгляду важливого для держави питання щодо мінімізації впливу світової кризи на економіку України відсутній лідер Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ.

У відповідь М.АЗАРОВ зазначив, що Ю.ТИМОШЕНКО говорила, що в неї «добре працює агентура». В такому разі, припустив він, прем’єр має знати, що лідер партії В.ЯНУКОВИЧ зараз хворіє, у нього температура.

Говорячи про антикризовий законопроект Партії регіонів, М.АЗАРОВ зазначив, що справа не у кількості сторінок, а у змісті, і в тому, хто буде виконувати положення документу. «Боюсь, що вам мало що зрозуміло з того, що я сьогодні сказав», - зазначив М.АЗАРОВ.

Одразу ж після цієї “розмови” голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК зазначив, що “не пройшло і півгодини” після закликів до об’єднання влади й опозиції, зроблених Ю.ТИМОШЕНКО, як уже розпочалася взаємна критика. «Такий цікавий знак консолідації», - сказав голова ВР.

«Давайте припинимо будь-які підколки один одного, тому що закон не проголосуємо», – звернувся спікер до урядовців. «Потім вийдете на прес-поінт і будете розказувати, хто який», - додав А.ЯЦЕНЮК.