Азаров обурився: ніхто не написав, що подешевшала капуста

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ відзначає зниження зростання цін на продукти харчування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу журналістам.

«Я думаю, що в листопаді стабілізація (цін на продукти харчування) відбудеться, вона вже відбувається - ми її спостерігаємо, - вона закріпиться, і ми матимемо показник інфляції нижчий», - підкреслив М.АЗАРОВ. При цьому він підкреслив, що йому хотілося б, щоб ця тема не розглядалася ЗМІ як сенсаційна.

Також він відзначив зниження цін на овочі, зокрема на капусту, на цукор (на 7%).

«Ніхто з вас не написав і не сказав, що виявляється, на капусту в жовтні на 20% знизилися ціни. Смішно? А мені здається, не дуже. Капуста в раціоні наших громадян займає дуже серйозну позицію», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому М.АЗАРОВ заявив, що уряд не влаштовує рівень зниження цін на рослинну олію, про що домовлено з виробниками і торгівцями. За його словами, оптові виробники знизили ціну. Приміром, ТМ «Диканька» - до 6,72 грн. за літр, ТМ «Славія» - до 6,45 грн. за літр, ТМ «Олейна» - до 7 грн. за літр, ТМ «Щедрий» - до 6,99 грн. за літр, ТМ «Стожар» - 7,07 грн. за літр. «Виникає запитання, а чому в торговій мережі при такій оптовій ціні на олію заробляють майже 3 гривні - чому?» - заявив М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що це питання слід адресувати місцевій владі, котра має право вводити декларування цін і встановлювати граничний рівень торгової надбавки.

«Вибори пройшли. Більше комусь бруд кидати в уряд немає сенсу. Ніякого. Але є політики, які з цього роблять професію, це їх імідж - обливати брудом уряд, створювати скандали з приводу і без. У нас люблять скандали, вони підвищують імідж політиків. Але, на превеликий жаль, від цього користі для країни дуже мало. Тому давайте підходити зважено, довіряти уряду», - заявив М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що уряд виправдовуватися не збирається. І в ситуації підвищення цін дії уряду були оправдані й логічні. «Якби ми не діяли саме таким чином, цінова ситуація в країні зараз була б набагато гіршою. Уряду вдалося передбачати цю ситуацію і завчасно вжити заходи. А найголовніше – забезпечити випереджаюче зростання доходів населення і компенсувати населенню те підвищення, яке відбулося», - підкреслив М.АЗАРОВ.