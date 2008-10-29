Тимошенко побачила знак, що коаліцію можна реанімувати

Сьогоднішнє голосування у Верховній Раді щодо антикризового законопроекту є знаковим і свідчить про можливість відновлення демократичної коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні журналістам у парламенті.

«Я переконана, що за сьогоднішній день законопроект буде допрацьований до другого читання й завтра першим буде включений до порядку денного. І я впевнена, що та ж сама демократична коаліція проголосує за цей законопроект у другому читанні й у цілому», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр подякувала всім депутатам, які підтримали президентський законопроект, що, на її думку, був підготовлений на основі урядового антикризового законопроекту.

«Те, що сьогодні ми все-таки домовилися й зробили так, як це потрібно країні на основі тих фракцій, які проголосували, – це є дуже хорошим сигналом для того, що може бути відновлення демократичної коаліції, й парламент може успішно працювати і працювати ще краще», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила у першому читанні внесений Президентом України законопроект "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України". За ухвалення відповідного законопроекту проголосували 248 народних депутатів із 447, зареєстрованих у сесійній залі. Ухвалення законопроекту підтримали 156 депутатів від БЮТ, 72 - від НУ-НС, 18 - від Блоку Литвина і двоє депутатів від Партії регіонів. Фракція КПУ не дала за цей законопроект жодного голосу.

Згідно з ухваленим рішенням, до другого читання профільний комітет парламенту має врахувати пропозиції альтернативних законопроектів.

При цьому 245 голосами народних депутатів із 446, зареєстрованих у сесійній залі, ухвалено рішення розглянути цей законопроект у другому читанні завтра, 30 жовтня.