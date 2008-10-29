БЮТ просить Черновецького відкрити карти

Фракція Блоку Юлії Тимошенко у Київській міській раді запрошує особисто міського голову Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на чергове пленарне засідання сесії Київради для надання звіту про стан виконання бюджету Києва на 2008 рік за результатами 9 місяців.

Про це повідомляє прес-служба фракції БЮТ у столичній міській раді.

“БЮТ хоче особисто від міського голови почути, чому депутатам Київради доводиться постійно вносити зміни до бюджету? Це питання вже голосувалося у залі на сесіях 2-го і 16 жовтня, а завтра - знову у порядку денному. За регламентом переглядати кошторис столиці депутати мусять один раз на три місяці, а не тричі - за один місяць”, - зазначають депутати БЮТ.

“Може бюджет просто непрофесійно складений. Тоді ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ мусить відкрити усі карти перед киянами і зробити кадрові висновки”, - заявляють у блоці.

БЮТ вважає, що команда чинного мера безвідповідально поставилась до виконання своїх обов`язків ще на етапі написання цьогорічного бюджету Києва.

“Наприклад, на відшкодування різниці житлово-комунальних тарифів влада на початку року заклала у бюджет Києва 158 млн. грн. При цьому лише “Київенерго” було обіцяно вчетверо більшу планову компенсацію - 625 млн. грн.”, - говориться в повідомленні прес-служби БЮТ.

За даними, які є у депутатів Блоку Юлії Тимошенко, планові надходження до бюджету Києва станом на жовтень 2008 р. вже не виконуються майже на 1 млрд. грн.

При цьому, наголошують у БЮТ, Головне фінансове управління КМДА пропонує депутатам збільшити компенсацію прогнозованої різниці у тарифах для “Київенерго” до 741 млн. 201 тис. грн., натомість знявши 79 млн. 950 тис. грн. з видатків на охорону здоров`я, 87,5 млн. грн. - з видатків на соціальний захист, 25 млн. грн. - з видатків на транспорт і 3,8 млн. грн. - з видатків на освіту.

Довідка УНІАН. 28 жовтня на засіданні постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку розглядався проект рішення про внесення змін до бюджету міста на поточний рік, згідно з яким, зокрема, пропонується перерозподілити фонди таким чином, щоб забезпечити “Київенерго” виділення додаткових коштів у розмірі 338 млн. грн. для покриття різниці в тарифах. Питання обговорювалось 1,5 години і було відкладене на додаткове вивчення. Цього року на ці потреби зі столичного бюджету було перераховано 325 млн. грн.