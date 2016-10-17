НФ ініціює законопроект про розширення санкцій проти Росії

Для "Народного фронту" залишаються принциповими вимоги про першочергове припинення військових дій на Донбасі, звільнення усіх заручників, відновлення територіальної цілісності України, і лише потім – політичні врегулювання.

Про це під час Погоджувальної ради заявив керівник фракції Максим Бурбак.

"Спочатку агресор повинен вивести війська, Україна відновлює контроль за кордоном і лише потім може йтися про пакет політичних питань. Це була і є принципова вимога "Народного фронту", - наголосив він, додавши, що схожу позицію висловив Президент України.

"Задля досягнення цієї мети необхідне: перше - подальше зміцнення обороноздатності. Друге - вимагати повернення Женевського формату, який був ініціативою Яценюка, і додати до нього Великобританію. Третє - постійне нагадування нашим партнерам про Будапештський меморандум, і четверте - наполягати на не лише продовження, а й розширенні санкцій", - підкреслив керівник фракції, повідомивши, що "Народний фронт" ініціює законопроект про розширення санкцій проти країни-агресора.

Він також наголосив, що питання Криму повинно вирішуватись одночасно з Донбасом.

"Кримський півострів є так само окупованим, як і території так званих "ДНР"/"ЛНР". Окуповані землі повинні повернутися до України не формально з перефарбованими озброєними терористами в органах влади, а внаслідок поразки Кремля у цій загарбницькій війні. Крим і Донбас повернуться до України разом", - сказав Максим Бурбак.

Він також підкреслив, що одночасно парламент повинен пам’ятати про підвищення обороноздатності країни і закликав депутатів підтримати законопроект про спецконфіскацію грошей, вкрадених Януковичем.