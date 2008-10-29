Лідер НСНУ не поділяє оптимізму Тимошенко

Лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО не бачить передумов для поновлення у парламенті демократичної коаліції.

Про це В.КИРИЛЕНКО заявив в ексклюзивному коментарі УНІАН сьогодні у Верховній Раді.

«Якщо депутати Юлії Володимирівни (ТИМОШЕНКО) будуть і надалі дозволяти собі нецензурну лайку і хуліганство, то з ними не тільки ми, а ніхто взагалі в Україні коаліцію створювати не буде», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Лідер фракції НУ-НС також виключив можливість створення коаліції депутатами в індивідуальному порядку. «Без рішення фракції це не можливо», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні, 29 жовтня, що голосування у Верховній Раді щодо президентського антикризового законопроекту є знаковим і свідчить про можливість відновлення демократичної коаліції.

За ухвалення у першому читанні законопроекту "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" проголосували 248 народних депутатів із 447, зареєстрованих у сесійній залі. Законопроект підтримали 156 депутатів від БЮТ, 72 - від НУ-НС, 18 - від Блоку Литвина і двоє депутатів від Партії регіонів. Фракція КПУ не дала за цей законопроект жодного голосу.