Гострих протиріч щодо тексту коаліційної угоди немає

Гострих протиріч щодо тексту коаліційної угоди у представників різних політичних сил немає. Про це повідомила представник Партії регіонів Олена ЛУКАШ після закінчення роботи експертної групи щодо створення коаліції національної єдності, повідомляє “Українська правда”.

Водночас на запитання, чи згодна Партія регіонів з позиціями "Нашої України" щодо питання євроінтеграції і мови, вона відповіла: "Ні. Поки погоджується текст документу. Його проект буде захищатися, і кожна сторона матиме право висловитись".

О.ЛУКАШ також повідомила, що сьогодні під час роботи експертної групи вони отримали додатки і доповнення до коаліційної угоди від "Нашої України" на 80 сторінках.

"Ми погодились, що багато з цього потрібно долучати до програми уряду, але основні принципи будуть закладені в коаліційній угоді", - зазначила представник Партії регіонів.

Вона також додала, що все, що стосується уряду, і сама програма уряду буде долучена до коаліційної угоди.

За словами О.ЛУКАШ, текст всієї коаліційної угоди буде складатися "з угоди антикризової коаліції, вимог Універсалу, вимог меморандуму, пропозицій сторін, спільної думки щодо загального тексту документу, який складатиметься з преамбули, позиції щодо зовнішньо-внутрішньої політики, програми, цілей і регламенту діяльності коаліції".

О.ЛУКАШ зазначила, що протягом суботи і неділі коаліційною угодою займатиметься експертна група. "В суботу-неділю працюватиме експертна група на рівні фахівців", - сказала вона.

За її словами, вже о 14 годині в суботу має відбутися офіційна зустріч групи, але перші обміни документами в електронному режимі відбудуться вже о 9 годині в суботу.

Вона також зазначила, що експерти працюватимуть над тим, "щоб на 15 годину понеділка був текст проекту угоди, максимально погоджений усіма сторонами".

При цьому О.ЛУКАШ спрогнозувала, що коаліційна угода буде підписана "обов`язково наступного тижня".

Як повідомляв УНІАН, представник "Нашої України" Роман ЗВАРИЧ заявив, що у суботу відбудеться засідання робочої групи, яке розпочнеться о 13 годині.