У Пентагоні озвучили ймовірний сценарій розвитку подій на Донбасі, оцінили перспективи Путіна

Про це в інтерв'ю журналу "Країна" заявив старший аналітик по Росії Міноборони США, підполковник Девід Джуберг, передає Gazeta.ua.

"Просто піти з Донбасу для Путіна – означає визнати поразку. Це зруйнує його рейтинг у Росії. Час працює проти Кремля. Міжнародні санкції діють, економічна ситуація в РФ погіршується", - розповів він.

При цьому Джуберг озвучив найімовірніший сценарій розвитку подій на Донбасі.

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"Нині це – закритий анклав без грошей та роботи, зате зі зброєю та бойовиками. Його майбутнє нагадуватиме щось середнє між Сомалі, Сектором Гази і сюжетом фільму "Шалений Макс". Розгул злочинності, бідність, соціальні катастрофи. Якийсь час після завершення боїв регіон існуватиме напівнезалежно. За прикладом чеченської Ічкерії після поразки Росії в 1995–1996 роках. Згодом українські війська відновлять контроль над Донецьком і Луганськом. Це неминуче, бо самостійно анклав існувати не може, підтримка Росії не триватиме вічно", - переконаний аналітик.

Раніше екс-голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж озвучив ймовірний сценарій бойовиків та РФ щодо окупованого Донбасу. "Зокрема, це визнання бойовиків офіційною стороною, прийняття законодавчих актів щодо цих територій та проведення виборів під контролем РФ. Це основні умови, які закликають їх відмовлятися від подальших переговорів щодо трьох ліній розмежування, тим більше широкою групою", - вважає він.