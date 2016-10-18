"Щоб "звірити годинники": у Кремлі підтвердили участь Путіна в переговорах "нормандської четвірки" в Берліні

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Зустріч завтра все ж вимальовується, а саме йдеться про зустріч у Берліні в «нормандському форматі». Президент завтра вирушить (до Берліна) – це буде навіть не одноденна, а вечірня робоча поїздка, де він проведе переговори з Меркель, Олландом і Порошенком», - сказав Пєсков.

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За його словами, виконана робота на рівні помічників за вчорашній пізній вечір і сьогоднішній ранок, що дасть змогу вийти на рішення провести зустріч очільників держав. «Минув рік з моменту паризької зустрічі, власне робота помічників показала необхідність звірки годинників, поки що говорити про конкретні домовленості не є можливим», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко, перебуваючи з офіційним візитом у Норвегії, провів телефонну розмову в тристоронньому форматі за участю президента Франції Франсуа Олланда і канцлера Німеччини Ангели Меркель, під час якої було досягнуто домовленості про проведення 19 жовтня в Берліні зустрічі глав держав у «нормандському форматі».