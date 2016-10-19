"Нормандські переговори": у Меркель заявили про спробу перезапустити мінський процес

Мета саміту - максимально відвертий обмін думками про хід реалізації мінських угод, заявив на прес-конференції в середу, 19 жовтня, офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, повідомляє DW.

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"Без будь-якої надії на успіх не проводиться ні одна зустріч", - додав Зайберт.

«Правильно буде ще раз взяти старт, імовірно, прогресу можна досягти», - сказав Штеффен Зайберт.

Він додав, що в цьому питанні «є єдність між усіма чотирма учасниками зустрічі, канцлером і трьома президентами», пише Reuters.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня Порошенко, Олланд і Меркель домовилися провести 19 жовтня в Берліні зустріч глав держав у «нормандському форматі». Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков підтвердив участь президента РФ Володимира Путіна у цих переговорах.